كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوبل" تدعم سيارتها الجديدة بمحرك أقل استهلاكا للوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أوبل عن محرك بنزين جديد لبرنامج دفع سيارتها Grandland X، وهذا المحرك يكون أقل استهلاكا للوقود.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها تقدم لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض SUV محرك البنزين تربو سعة 1.6 لتر بقوة 133 كيلووات/180 حصان مع عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر.

وبفضل تضافر جهود هذا المحرك مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان فقط، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 222 كلم/س.

وتروج الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية للمحرك الجديد من خلال معدلات استهلاك تتراوح بين 7.1 و8 لتر/100 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP.