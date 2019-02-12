تسيير سيارة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة مخالفة مرورية وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت -حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تسيير سيارة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة، حيث تعد مخالفة مرورية غرامتها المالية تتراوح ما بين 500-900 ريال.
وجاء التحذير كالتالي: “تسيير مركبة تحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية كما ورد بجدول المخالفات رقم (٤)”.
يُذكر أن جدول المخالفات رقم (4) يحتوي على 25 مخالفة منها: عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف، القيادة على الطريق بسيارات مخصصة للاقتناء، قيادة السيارة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها، تسيير سيارة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة.
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