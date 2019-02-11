كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جميع مميزات النسخة الأوروبية من فولكس فاجن باسات 2020 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت فولكس فاجن عن النسخة الأوروبية من موديل 2020 من سيارتها الشهيرة باسات، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة الموديل السادس من الجيل الثامن لهذه السيارة، والذي بدأت الشركة في تقديمه منذ عام 2014 كموديل لعام 2015.

ومن حيث الشكل قدمت فولكس فاجن هذا الموديل بعدة تعديلات منها تغيير في شكل مصدات السيارة، وتعديل بتصميم شبكة التهوية الأمامية، ومصابيح LED أمامية (اختيارية)، وأيضا مصابيح LED خلفية، بالإضافة لمخارج عوادم مزدوجة بالجزء الخلفي من السيارة.

أما من الداخل فيتمتع هذا الموديل من باسات بعجلة قيادة جديدة، ونظام ترفيهي ومعلوماتي MIB3 الجديد، والذي يعمل من خلال شاشة تحكم ذات حجم أكبر (متاحة بأحجام 6.5 و8 و9.2 بوصة)، بالإضافة لشاشة رقمية 11.7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.

وتعتبر فئات المحركات المقدمة مع هذا الموديل من أهم الأجزاء التي شهدت تغيير بسيارة باسات 2020، حيث تقدم الشركة الألمانية مع هذا الموديل 3 محركات بنزين أولهم بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان، والثاني والثالث بسعة 2000 سي سي وستقدمه الشركة بقوى 187 و268 حصان.

أما بالنسبة لمحركات الديزل فتضم 4 فئات منها محرك 1600 سي سي بقوة 18 حصان، ومحركين 2000 سي سي وبقوى 140 و236 حصان، بالإضافة لمحرك أخرTDI Evo أكثر تطورا بسعة 2000 سي سي وبقوة 148 حصان.

كذلك ستقدم فولكس فاجن بأوروبا فئة GTE الهجينة من باسات 2020، وهي تحمل نظام دفع مكون من محرك بنزين 1400 سي سي بقوة 113 حصان، بالإضافة لمحرك أخر كهربائي، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام الهجين 215 حصان، وستقدم معه الشركة ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مطور خصيصا لهذا النظام.