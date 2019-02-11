كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تعلن عن طرح نسخة من أيقونتها "قشقاي" بمحرك ديزل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة نيسان عن توسعة برنامج دفع أيقونتها Qashqai، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر، بمحرك ديزل جديد.

وأوضحت الشركة اليابانية أن المحرك الجديد سعة 1.7 لتر يزأر بقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع عزم دوران أقصى 340 نيوتن متر.

ويتراوح معدل استهلاك المحرك الجديد بين 4.2 و 5.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه ما يتراوح بين 123 و 138 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت نيسان إلى أن محرك الديزل الجديد يمكن أن يقترن بنظام الدفع الرباعي أو الأمامي.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت نيسان بإدخال تعديلات على محرك الديزل الأساسي بقوة 85 كيلووات/115 حصان؛ حيث يقترن هذا المحرك مع نظام دفع أمامي فقط، لكن مع إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.