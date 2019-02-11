كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازدا تطلق صورة تشويقية لسيارتها "CX-3" المحدثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكشف مازدا عن CX-3 المحدثة بعد شهر واحد، واكتفت الآن بالكشف عن صورة تشويقية للسيارة.

حسب مازدا فإن CX-3 سوف تحمل "لغة كودو التصميمة أكثر نضجاً"، ويبدو ذلك في الصورة التشويقية للواجهة الخلفية التي تحمل مصابح محدثة وربما عرض إضافي للرفارف الخلفية. ويتوقع أن تحمل الواجهة الأمامية صدامات جديدة ومصابح وشبك أمامي جديد.

سوف تحمل مازدا CX-3 محرك SkyActive مزود بشمعات احتراق تعمل بالضغط وتسمح للمحرك بتقديم أفضل ما لديه كمحرك بنزين إلى جانب بعض ميزات محركات الديزل.