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فريق ويليامز يكشف النقاب عن ألوان سيارته الجديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف فريق ويليامز العريق المشارك ببطولة الفورمولا 1 النقاب عن سيارته الجديدة FW42  كليا بألوان مختلفة عن الكسوة التي تعودنا عليها في المواسم السابقة والتي إتخذت ألوان شعار “مارتيني” راعي رسميا لها منذ عام 2014 كما كشف الفريق أيضًا عن الشريك الجديد في اللقب – ROKiT ، وهي شركة اتصالات عالمية.

وإعتمد الفريق البريطاني اللون الأسود واللون الأبيض والأزرق الفاتح بعد حصوله على رعاية جديدة وهي شركة “روكيت” شركة للإتصالات العالمية والهولتف النقالة،  بالإضافة تغيير إسم الفريق الى “روكيت ويليامز”.

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جاء هذا التغيير بعد أن عانى الفريق الحاصل على تسع بطولات عالمية من ركود حاد  في جمع نقاط وصعود المنصات حيث أنهى في قاع الترتيب العام للصانعين للمرة الأولى في تاريخه مع سبع نقاط فقط.

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