كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن شاحنتها "سوبر ديوتي" موديل 2020 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فورد مؤخرا عن موديل 2020 من شاحنتها سوبر ديوتي عالية الأداء، والتي قدمتها مع محرك جديد من فئة V8، وذكرت أنه أقوى محرك V8 يعمل بالبنزين يتم تقديمه بهذه الفئة من الشاحنات.

وذكرت الشركة أن هذا المحرك الجديد بسعة 7300 سي سي، وسيكون متاح لعملاء الشركة إلى جانب محرك V8 بسعة 6200 سي سي الذي يعمل بالبنزين، وهو المحرك الموجود بالموديل الحالي من الشاحنة، وستتيح فورد المحركان (بفئة محركات البنزين) مع الموديل الجديد لتغطي احتياجات نسبة أكبر من عملائها.

وإلى جانب المحرك الجديد ستقدم فورد أيضا مع هذا الموديل ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات جديد، والذي يتميز بأنه بنفس حجم ناقل الحركة 6 سرعات الأوتوماتيكي الحالي، ويقدم للسائق طرق مختلفة للقيادة منها السحب/القطر والقيادة الاقتصادية والقيادة على الرمال وأيضا القيادة على الثلوج.

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وبالنسبة لمحركات الديزل فستتيح الشركة لعملائها الجيل الثالث الأكثر تطورا من محركها V8 الذي يعمل بالديزل وتبلغ سعته 6700 سي سي، وطورته الشركة بشكل أكبر بإضافة نظام حقن جديد للوقود وشاحن توربيني ذو تصميم جديد، حيث أدت هذه التغييرات إلى رفع قوة المحرك وعزمه بفارق ملحوظ.

ومن حيث الشكل فعدلت فورد من تصميم مقدمة السيارة لتوفير تهوية أفضل للمحرك، كما منحت الشاحنة مصدات أمامية وخلفية معدلة، ومصابيح أمامية LED جديدة، ومصابيح خلفية بشكل معدل.

كذلك ذكرت فورد أن هذا الموديل مزود بنظام جديد مساعد للسائق في حالة قيادة الشاحنة بمقطورة كبيرة، حيث يساعد هذا النظام السائق على المناورة بالمقطورة في مساحات ضيقة وبسهولة كبيرة، كما تحمل الشاحنة نظام Wifi لتوزيع للإنترنت بتكنولوجيا 4G يغطي 10 أجهزة دفعة واحدة، بالإضافة لنظم شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.