كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيفروليه تكشف عن سيارتها "سلفرادو HD 2020" بمحركات جديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن فئة الأعمال الثقيلة HD الخاصة بسلفرادو 2020 الجديدة كليًا ستكون منافسة شرسة لفورد F-150 بفئاتها المختلفة, وخصوصاً بعد كشف شفرولية عن محركات سلفرادو HD 2020 الجديدة كليًا.

تصميم السيارة الخارجي يبدو غير مألوف، حيث وضعت الكثير من الخطوط المشدودة على غطاء المحرك، وحصلت على واجهة جريئة وأنيقة تحمل اسم شيفرولية بالخط العريض. ويبدو باقي التصميم الخارجي غير مبالغ فيه لكن مع تحسينه بإضافة عناصر تساعد على الاستفادة من البيك اب الكبيرة مثل الدعاسات أمام العجلات الخلفية التي تسهل الوصول للصندوق الخلفي.

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أما داخليًا فقد حصلت السيارة على نفس تصاميم كونسول سيارات جنرال موتورز. حيث تم تزويد كاميرات بزواية 360 درجة بالإضافة الى وضع كاميرات خاصة تكشف للسائق الصندوق الخلفي للسيارة, مع امكانية ربط كاميرا خلف المقطورة التي تسحبها السيارة.

كشفت الشركة عن محرك بنزين سعة 6.6 لتر طبيعي التنفس بقوة 401 حصان و 628 نيوتن-متر من عزم الدوران, حيث يرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي معدل من 6 سرعات.

أما المحرك الأخر فهو محرك ديزل تيربو V8 سعة 6.6 لتر بقوة 445 حصان و 1,232 نيوتن-متر من عزم الدوران, يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات. المثير في هذا المحرك هو قدرة الجر التي فيه, حيث يستطيع سحب وزن أقصى يصل الى 16,102 كجم! أي أفضل بـ 52% من الجيل الحالي.