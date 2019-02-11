كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة "Kangaroo" الكهربائية ستأتي في معرض جنيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة GFG Style للسيارات عن صورة تشويقية لسيارتها الـ SUV الكهربائية القادمة إلى معرض جنيف الشهر المقبل والتي ستحمل اسم Kangaroo.

تقول GFG Style أن سيارتها كانغارو ستكون SUV عالية الأداء، ولكنها ستكون بمقعدين فقط. وبعد عرض السيارة القادرة على تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.5 ثانية وبلوغ سرعة 250 كم/س في معرض جنيف الدولي للسيارات فإن السيارة ستكون جاهزة للذهاب إلى أي بيئة.