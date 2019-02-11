جي ايه سي جي ايه8 2019 “صور ومواصفات واسعار” GAC GA8

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الخليج ٣٦٥ نت – تعد جي ايه سي GA8 هي السيدان الرائدة في خط إنتاج الشركة الصينية، حيث تأتي في فئة السيارات كاملة كاملة الحجم لتشعل المنافسة، لذا دعونا نتعرف على مواصفاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات.
تأسست جي ايه سي بعام 1955 وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين وتتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فمن المؤكد أن GA8 ستقدم تجربة قيادة مميزة.
تأتي GA8 بأبعاد كبيرة تليق بفئة السيدان كاملة الحجم، حيث يبلغ طولها 5 متر، عرضها 1.91 متر، ارتفاعها 1.5 متر، في حين أن قاعدة عجلاتها بطول 2.9 متر مع وزن 1,772 كجم مع عجلات 18 إنش.
تأتي السيدان المميزة بهيكل خارجي صلب وواجهة أمامية ذات شبك كبير محاط بمصابيح أمامية نحيفة مع لمبات خلفية تحمل نمط إضاءة على شكل حرف G.
وفيما يتعلق بخصائص الأمن والسلامة، نجد أن GA8 2019 تأتي مع عدة أنظمة متقدمة مثل التنبيه عند مغادرة المسار والتحذير من النقطة العمياء، إضافة لوجود عدة وسائد هوائية.
أما عن المحرك، فهو يتوفر بخيار واحد من نوع 4 سلندر تيربو سعة 2 لتر بقوة 198 حصان و320 نيوتن.متر للعزم متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قادر على بلوغ سرعة 220 كم/س.
هذا وتتاح جي ايه سي GA8 2019 في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من 84,800 ريال.
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