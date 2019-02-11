جي ايه سي جي اس7 2019 “صور ومواصفات واسعار” GAC GS7

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة جي ايه سي مؤخراً عن SUV GS7 في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات، لذا دعونا نتعرف على مواصفاتها وأسعارها.

تأسست جي ايه سي بعام 1955 وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين وتتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فإن GS7 ستقدم مميزات تؤدي لتجربة مميزة لكافة أفراد العائلة بكل تأكيد.

تحمل جي ايه سي GS7 تصميم عام ذو طابع ديناميكي خاص، حيث نجد شبك أمامي كبير مع مظهر خلفي عمودي قوي وخطوط جانبية منحوتة لمزيد من الجاذبية، إلى جانب وجود عجلات 19 إنش ومصابيح LED أمامية وخلفية تضفي مزيد من الرياضية على مظهر السيارة العائلية.

وبداخل المقصورة، نجد 5 مقاعد رحبة للغاية كي يشعر كافة الركاب بالراحة، خاصة مع مساحة الأقدام الخلفية الكبيرة والترتيب الذكي للمقاعد، في حين يتضمن الكونسول الوسطي شاشة لمسية سهلة الاستخدام لأجل التحكم بمختلف وظائف نظام الترفيه المعلوماتي مع مقبض ناقل حركة ذو مظهر رياضي.

من حيث التقنيات، نجد عدة إضافات عصرية مثل دعم الشحن اللاسلكلي، القدرة على الاتصال بالهواتف الذكية، شاشة عدادات رقمية 7 إنش، عزل صوتي فائق وعدة أنظمة أمان تتضمن مراقب الثبات الإلكتروني، رؤية بانورامية محيطية أثناء الركن لتفادي الحوادث، و8 وسائد هوائية.

فيما يخص المحركات، نجد أن GS7 تأتي مع محرك 2 لتر ذو قوة 201 حصان مع كفاءة استهلاك وقود تبلغ 12.7 كم/لتر بدفع أمامي.

هذا وتتاح جي ايه سي GS7 2019 في معارض الجميح للسيارات قريباً، حيث سيتم الإعلان عن الأسعار بشكل كامل لاحقاً.