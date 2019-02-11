“بالصور” قصة السيارة التي أنقذت رولزرويس من الانهيار

الخليج ٣٦٥ نت – تعد كل سيارة جديدة مخاطرة من نوع خاص لمختلف شركات السيارات، حيث أن حتى أفضل العلامات ترتكب أخطاء عديدة في هذا الميدان، ولتقليل حجم هذه المخاطرة تقوم بعض الشركات بشراء علامات أخرى، كما فعلت بي ام دبليو عندما استحوذت على رولزرويس في 1998، والتي كانت تعاني حينها من استحواذ فولكس واجن على مصنعها دون القدرة على إنتاج سياراتها الخاصة، حيث بنتلي التي كانت جزءً منها تتولى هذه المهمة نيابة عنها.

توجب على بي ام دبليو لاحقاً بناء مصنع جديد للعلامة البريطانية الفاخرة والبحث عن عاملين بمستوى عالي من المهارة، إضافة لتعيين مصممين على دراية بالعلامة وهويتها الفريدة، وبعدها تم تحليل تاريخ رولز رويس بعمق كبير وباستخدام أكثر التقنيات الهندسية احترافاً حينها، لنرى بعدها طراز فانتوم الجديد كلياً أخيراً.

وصلت فانتوم على هيئة سيارة كبيرة جريئة واثقة، مع شبك أمامي مهيب لتعلن وصولها بهيبة لا تضاهى، حيث تميز هيكلها الخارجي بسلاسة مذهلة وعجلات كبيرة تزيد من قوة وقفتها البارزة، وما نلبث أن ندخل للمقصورة حتى نجدها تقدم مزيج احترافي من الرقي والفخامة الملكية، فتبدو كسيارة ليموزين فائقة، ولكنها قادرة على مفاجأة سائقيها بأدائها العالي الرياضي بعض الشيء الذي يجعل كافة الركاب يشعرون أنهم يعودون للخلف في مقاعدهم الفاخرة فائقة الراحة ريثما تنطلق السيدان الأفخم على الإطلاق ذات وزن 2.5 طن للأمام.

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ونظراً لكون رولز رويس فانتوم لا تزال تعد سيارة كلاسيكية فريدة من نوعها، نجد أن نسخها الأرخص في المملكة المتحدة حالياً تكون موديل 2006 بسعر 74,000 جنيه استرليني (358,550 ريال)، في حين في الولايات المتحدة نجد أن السعر قد يبدأ عند 98,000$ (367,500 ريال) لموديل 2004، بغض نظر عن مصاريف امتلاكها الباهظة، حيث أن سعر كل من عجلاتها الأربعة يبدأ عند 300 جنيه استرليني (1,450 ريال)، في حين أن محركها سعة 6.75 لتر من نوع V12 ذو صرفية بنزين مرتفعة للغاية، كما لن ننسى أنه نظراً لطولها البالغ 5.83 متر، سيكون من الصعب صفها في أي مكان.

هذا وتتميز رولز رويس فانتوم بكونها تقدم واحدة من أفضل تجارب القيادة والركوب، بما يتلائم مع السيارة التي تم تلقيبها بالأفضل في العالم بأكثر من مناسبة، لتكون إحدى أهم إنجازات بي ام دبليو على الإطلاق.