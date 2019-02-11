“تقرير” كيف يبدو صوت السيارة الكهربائية؟

الخليج ٣٦٥ نت – بجانب تميز السيارات الكهربائية بانعدام انبعاثاتها الضارة أثناء قيادتها على مختلف الطرق، نجد أنها أيضاً هادئة للغاية نظراً لعدم إصدار المحرك لأي صوت ملحوظ أثناء تغيير السرعات على سبيل المثال في الازدحامات المرورية، ولكن الاتحاد الأوروبي قام مؤخراً بإصدار قانون يطالب الشركات المصنعة لهذه السيارات بتزويدها بصوت خاص لتنبيه المشاة على الطريق، ولكن كيف سيبدو ذلك الصوت؟

يأتي ذلك بعد قيام عدد من المجموعات المهتمة بسلامة وأمان السيارات بالتصريح أن عدم إصدار السيارات الكهربائية لصوت واضح من أي نوع يضع المشاة وركاب العجل في خطر، حيث ان احتمال الاصطدام بهذه السيارات أعلى بنسبة 40% من نظيرتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي ذات الصوت المألوف.

أدى كل ذلك في النهاية لإصدار قانون جديد من الاتحاد الأوروبي، ما ينص على أنه بداية من يوليو 2019، يجب على كافة السيارات الكهربائية أن تصدر صوت تنبيهي أثناء سيرها على السرعات التي تقل عن 20 كم/س، حيث أنها تكون عادة صامتة تماماً في هذا الوضع، ما يؤدي لصعوبة تحذير أي شخص يعاني من مشكلات في البصر بشكل يمنعه من رؤيتها.

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بالنظر لكون بعض وسائل المواصلات مثل الحافلات وقطارات الترام تصدر صوت جرس لتنبيه الركاب، بدأت عدة شركات بالعمل على تطوير صوت جديد مميز للسيارات الكهربائية، حيث يتم إصداره فقط عند الاقتراب من أحد المشاة أو ركاب العجلات بشكل أوتوماتيكي لتحذيرهم، دون التسبب في ضوضاء مزعجة بنفس مستوى محركات الاحتراق الداخلي، لذا قام ستوديو تصميم Ustwo بصنع عدة أصوات تجريبية مميزة للسيارات الكهربائية، حيث تزداد حدتها وقوتها باقترابها من أي خطر اصطدام محتمل، ما يمكن الاستماع له أدناه.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F311047273&show_artwork=true&maxwidth=500&maxheight=750&dnt=1

هذا وفي النهاية، يجدر الإشارة لكون السيارات الكهربائية تصدر صوت مسموع جزئياً على السرعات العالية، وهو ما يأتي بشكل أساسي من احتكاك الإطارات بالأرض ومقاومتها للرياح، ولكن ليس من المحرك ذاته، ما يعني أنها لا تختلف كثيراً عن السيارات الحديثة ذات محركات الاحتراق الداخلي، حيث أن صوت هذه المحركات يزداد انخفاضاً بتطورها أكثر.