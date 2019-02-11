كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض كبير في الأسعار.. "خليها تصدي" تنجح في التأثير علي سوق السيارات المستعملة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جذبت سيارة "ميتسوبيشي لانسر" اليابانية، الأنظار، ويطلق عليها المصريين "بوما"، وهذا في سوق الجمعة للسيارات المستعملة بمدينة نصر، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك السيارة من شعبية كبيرة في مصر.

شهدت أسعار السيارات المستعملة تخفيضات هائلة بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، كما أسفرت حملة القاطعة على السيارات إلى تخفيض أسعارها والتي تم تدشينها تحت شعار "خليها تصدي".

وتتميز تلك السيارة بجذابة الشكل ومتانة الخامة أو الجسم الخارجي، كما أنها تناسب جميع الطرق في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لتصريحات التجار.

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وتراوحت أسعار تلك السيارات وفق لحالة السيارة والموديل الخاص بها ما بين 120 الف جنيه وحتى 200 الف جنيه، حيث أعتبر التجار انخفاض سعرها مؤكدين أن الإقبال عليها كبير.

كما انخفضت أسعار السيارة "لانوس" و"نوبيراً" ما بين 100 الف جنيه إلى 160 ألف جنيه حسب حالة السيارة، وأكد بعض التجار أن أسعار جميع السيارات قد تراجعت خلال هذه الفترة.

كما أكد مصدر بالسوق أن العديد من السيارات سوف تشهد تراجع خلال الفترة القادمة بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، حيث يتراجع سعر السيارة الجديد وبالتالي فسوف يتراجع سعر السيارة المستعملة.

وتجد الإشارة أن عدد كبير من المصريين تضامن مع حملة "خليها تصدي، وزيرو الجمارك"، التي انتشرت مؤخراً في مصر، من أجل مواجهة جشع جميع تجار السيارات من أجل خفض الأسعار الجديدة والمستعملة في السوق المصري، حيث نجحت مبدئياً وبدأ البعض في التخفيضات على المستعمل بالتزامن مع تخفيضات السيارت الزيرو.