رابطة المصنعين تكشف حقيقة سحب شركات سيارات لتوكيلاتها من مصر بعد المقاطعة

كتب: باسل الحلواني
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات، منذ مطلع شهر يناير الماضي، تحدث كل عام في نفس التوقيت، نتيجة لامتناع العملاء عن الشراء، انتظاراً لتخفيض الأسعار ، تنفيذاً لبنود اتفاقيةالشراكة الأوروبية، نافياً أن يكون هذا الركود بسبب حملات المقاطعة التي انطلقت مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف "سعد"، أن ماتردد حول سحب بعض الشركات العالمية لتوكيلاتها من مصر، أمر غير صحيح،
وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات الأوروبية في مصر انخفضت بالفعل بنسب متفاوتة، عقب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل للعلامات الأوروبية، تفعيلاً للشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وكان عدداً من النشطاء قد أطلقوا مؤخراً حملات لمقاطعة شراء السيارات، "لحين الوصول مع الوكلاء لأسعار عادلة"، على حد تعبيرهم.
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