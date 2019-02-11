الأمير بدر بن سعود يضم كوينيجسيج ريجيرا جوست إلى مجموعة سياراته

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض جنيف 2018، استعرضت كوينيجسيج حزمة جوست الرائعة المخصصة لطراز ريجيرا، حيث تمت إتاحة 80 نسخة محدودة فقط من الهايبركار، ليتم لاحقاً الإعلان عن حجزها جميعاً، ويبدو أن أحد أبرز المشترين كان سمو الأمير بدر بن سعود، المعروف بذوقه الرفيع في اختياراته من مختلف السيارات.

نشر الأمير بدر مؤخراً صورة للسيارة السويدية النادرة عبر حسابه على انستجرام، حيث امتازت بحملها نفس مواصفات النسخة التي ظهرت بمعرض جنيف السابق، ما يتضمن قوتها الفائقة التي تبلغ 1,500 حصان مندفعة عبر محرك V8 مزدوج التيربو سعة 5 لتر المتصل بنظام قيادة كهربائي، وهو ما يكفي كي تصل لسرعة 100 كم/س خلال 2.7 ثانية فقط قبل بلوغ سرعة 410 كم/س القصوى، لتكون بذلك واحدة من أسرع السيارات في العالم على الإطلاق.

يذكر أن حزمة جوست تجعل ريجيرا تحصل على عدة إضافات تتضمن ناشر أمامي مع عدة قطع ديناميكية بجوانب الواجهة الأمامية، إضافة إلى جوانح خلفية، حيث تساهم كافة هذه الإضافات بزيادة قوة السيارة الجاذبة بنسبة 20%، وهو ما يعمل على زيادة ثباتها بشكل ملحوظ على السرعات العالية.

هذا ولا يمكن أن ننسى هنا امتلاك الأمير بدر بن سعود لعدد من سيارات السوبركار والهايبركار الأخرى، أمثال بوجاتي شيرون، باجاني زوندا واستون مارتن ون 77 النادرة للغاية.

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