كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 شركة يعلنون تخفض أسعار السيارات في مصر منذ ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت 23 شركة تخفيض أسعار سياراتهم خلال الفترة المقبلة، وجاءت تخفيضات مرسيدس لأسعار سيارتها لتصل لأكثر من نصف مليون جنيه في بعض السيارات، ومتوسط نسبة تخفيض وصل لنحو 100 ألف جنيه في كثير من الطرازات والأنواع الخاصة بسيارات مرسيدس في مصر.

وكان عدد كبير من الوكلاء وشركات السيارات قد أعلنوا عن حدوث إنخفاض في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار الحكومة المصرية بإعفاء السيارات القادمة من دول الإتحاد الأوروبي من الجمارك، وهو ما جعل بعض الشركات مجبرة على تخفيض أسعارها من أجل المنافسة في السوق.

ويذكر بأن “غبور أوتو” كان قد أعلن بأنه خفض من أسعار بعض سيارات الهيواندي وعلى رأسهم “توسان”، بقيمة وصلت في بعض الأنوع إلى نحو 44 ألف جنيه.

وكذلك أعلن وكيل شركة شيفروليه في مصر، "المنصور للسيارات" عن تخفيضات في بعض سيارات الشركة وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 20 و30 ألف جنيه.

وقالت مجموعة "عز العرب" للسيارات، والتي تعد الوكيل الوحيد لعلامات سيتروين الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازات علامة “DS” التي تمثل قسم السيارات الفارهة في سيتروين، بقيم تتراوح بين 52.000 وحتى 62.000 جنيه في بعض الطرازات والأنواع الموجودة بالسوق المصري.

وهذا ما أكده كذلك عضو شعبة السيارات في الغرقة التجارية، علاء السبع، والذي أكد بأن أسعار السيارات لن تشهد أي تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مطالبًا المواطنين الراغبين في شراء السيارات بشرائها في الوقت الحالي بدلًا من الإنتظار لحين حدوث تخفيض جديد وهو أمر صعب حدوثه.

وكانت وكيل شركة "رينو" قد أعلن عن تخفيضات وصلت لنحو 30 ألف جنيه في أسعار بعض الأنواع من السيارة الفرنسية خلال الفترة الماضية، ومؤكدة بأن كل الفئات والطرازات سوف يتم توفيرها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.