كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. أوبل تكشف عن سيارة جديدة بكشافات Matrix والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أوبل عن سيارتها Corsa الجديدة بكشافات Matrix لتكون الأولى في فئة السيارات الصغيرة المزودة بهذه الكشافات المتطورة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن كشافات Matrix تعتمد على عناصر LED قابلة للتحكم بشكل فردي لضبط مخروط الضوء بما يتماشى مع ظروف حركة المرور من أجل منح قائد السيارة أفضل رؤية ممكنة دون إبهار المركبات الأمامية أو المركبات القادمة في الاتجاه الآخر.

ومن المقرر أن تطرح أوبل الجيل الجديد من Corsa في الأسواق خلال فصل الخريف القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار، كما أنها لم تكشف عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك.