كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس وجيلي تبحثان توسيع التعاون بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد Dieter Zetsche المدير التنفيذي لمجموعة دايملر الألمانية مالكة مرسيدس، عن وجود محادثات ثنائية مع مجموعة جيلي الصينية حول زيادة التعاون بينهما.

لم يكشف المدير التنفيذي عن تفاصيل هذه المحادثات الجارية، ولكن كان هناك تصريح صحفي في أكتوبر الماضي عن السعي لتأسيس خدمة نقل ركاب بالشراكة مع جيلي في الصين. مؤخراً أعلنت الحكومة الألمانية أنها قد تقوم بشراء أسهم بعض الشركات المحلية كطريقة لحمايتها من الاستحواذات الأجنبية غير المرغوب فيها، رغم أن رئيس مرسيدس التنفيذي يرى أن هذا التصرف يفسد المنافسة.

ويشار أن مؤسس مجموعة جيلي لي شوفو، قام في العام الماضي بالاستحواذ على 9.69% من أسهم دايملر مقابل 9 مليار دولار ليصبح أكبر حاملي أسهمها، ليعقب ذلك محادثات ومباحثات مستمرة، لم ينتج عنها حتى الآن سوى الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة لخدمات نقل الركاب.