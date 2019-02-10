كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تكشف عن سيارتها "سوبرا TRD" الإختبارية في معرض أوساكا 2019 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت تويوتا سيارتها سوبرا TRD الاختبارية خلال فعاليات معرض أوساكا للسيارات 2019 مستعرضة فئة الأداء العالي للسيارة الرياضية.

تويوتا سوبرا TRD حصلت على تحديثات تصميمية وديناميكية هوائية محسّنة و معتمة مصنوعة من الكربون فايبر بينها المشتت الأمامي والجناح الخلفي، والجنوط من الألومنيوم 19 إنش سوداء بإطارات ميشيلان للأداء.

لم تغير تويوتا TRD شيء آخر، ستبقى سوبرا متوفرة بمحركات بي ام دبليو 2 لتر تيربو 4 سلندر قوة 194 أو 258 حصان، إلى جانب 3 لتر تيربو 6 سلندر قوة 335 حصان، ومن الممكن إحداث تغيير على المحرك مستقبلاً إلى جانب تعديلات جديدة من الشركة.