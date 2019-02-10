كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تنفي إطلاق الجيل الجديد من لاندكروزر في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر تويوتا لاندكروزر و شقيقتها الفاخرة لكزس LX أحد أشهر سيارات الـ SUV الكبيرة الحجم. كلتا السيارتين تأتيان بأداء جيد على الطرق الوعرة، وبحجم كبير دون التضحية بالعملانية. ولكن الحقيقة وأنه برغم كل تلك النقاط القوية، إلا أن كلا السيارتين قديمة.

حيث تم الكشف عن الجيل الحالي من لاندكروزر و LX في 2008 ومنذ ذلك الوقت فإن كلتا السيارتين حصلتا على 3 تحديثات لعجلها قادرة على المنافسة وجذب العملاء. وانطلقت منذ سنة إشاعات بعمل تويوتا على الجيل الجديد من لاندكروزر وإطلاقها في 2020. حيث ستستغني كلا السيارتين على محرك الـ V8 سعة 5.7 لتر و إستبداله بمحرك الـ V6 ثنائي التيربو الموجود في لكزس LS الحالية، بالإضافة الى اطلاق فئة هجينة أيضا.

ووفقاً لتقارير جديدة، فقد أكّد مهندسي تويوتا الولايات المتحدة بإن إطلاق الأجيال القادمة من السيارات مجرد "إشاعات" وقد قامو بنفيها بشكل كامل.

وبالنظر الى ارقام مبيعات لاندكروزر و LX فإننا لا نرى بأن تويوتا مستعجلة لإطلاق جيل جديد منها وذلك بسبب محافظتهم على مبيعاتهم القوية حول العالم.