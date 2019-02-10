"فولفو" السويدية تستدعي 1937 سيارة بـ"روسيا"

كتب: باسل الحلواني

أعلن وكيل علامة فولفو بروسيا، عن استدعاء عدد من موديلات العلامة السويدية، في السوق الروسية، بعد اكتشاف خلل في أنظمتها

الإلكترونية.

ويتسبب هذا العيب في توقف أنظمة الطوارئ، وكذلك عدم تحديد موقع السيارة، مايهدد سلامة الركاب.

وتشمل قائمة الاستدعاء 1937 سيارة من طرازات:"S90، وV90 Cross Coutry، و"XC4، وXC60، وXC90 "، التي تم طرحها خلال عام 2017، وتعهدت الشركة بالتواصل مع عملائها، وإصلاح العيب مجاناً حال وجوده.