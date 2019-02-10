عضو شورى يقترح تسوية المخالفات المرورية القديمة بمبادرة

الخليج ٣٦٥ نت – اقترح الدكتور “سعيد بن قاسم الخالدي المالكي” عضو مجلس الشورى، إعلان الإدارة العامة للمرور لمبادرة لتسوية المخالفات المرورية بنسبة 100%، حيث ستتيح للمخالفين الالتزام بأنظمة السير لوجود محفزات تشجعهم على ذلك. واقترح أيضاً أن يتم تطبيق ذلك بشكل تدريجي لأصحاب المديونيات القديمة الذين لم يرتكبوا أي مخالفة أو حادثة مرورية على مدى عام أو عامين سابقين، وأضاف أن تسوية الغرامات ستعزز الحرص والتقيد بالأنظمة المرورية مستقبلاً.

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