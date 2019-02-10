الكشف عن أسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2020

الخليج ٣٦٥ نت – من المخطط أن تبدأ بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدثة بالوصول للوكالات لاحقاً هذا العام كي تبدأ في منافسة مرسيدس S-Class، وقد تم الكشف مؤخراً عن أسعار مختلف فئاتها.

تبدأ أسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 في الولايات المتحدة مع فئة 740i القياسية عند 87,445$ (327,920 ريال) بمحرك 3 لتر تيربو تشارجر 6 سلندر ذو قوة 335 حصان و447 نيوتن.متر للعزم بدفع خلفي، في حين أن نسخة 740i xDrive تأتي بدفع رباعي مقابل 90,445$ (339,170 ريال)، حيث أن حتى أقل فئة تأتي بمقصورة فاخرة ذات شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة 10.25 لنظام الترفيه المعلوماتي مع كسوة جلدية قياسية، كما يوجد خيار للحصول على جلد نابا مقابل 1,500$ (5,625 ريال) إضافي، مع إمكانية إضافة 500$ (1,875 ريال) لجلد مطرز، وحزمة زخارف داخلية بسعر 5,500$ (20,625 ريال).

بالانتقال للفئات الأعلى، سوف نجد 745e xDrive بيرفورمانس بسعر 96,545$ (362,050 ريال)، وهي تضيف مولد كهربائي لمحرك 6 سلندر فتصبح نسخة هجينة بقابس ذات قوة 389 حصان و599 نيوتن.متر مع نفس مميزات الفئة الأقل.

لاحقاً نجد 750i xDrive بسعر يبدأ عند 103,645$ (388,670 ريال) تأتي بمحرك V8 مزدوج التيربو 4.4 لتر بقوة 523 حصان و750 نيوتن.متر للعزم، حيث تتيح أيضاً عدة حزم اختيارية لا تتوفر بالفئات الأقل مثل حزمة استراحة المقاعد الخلفية الفاخرة التي تضم مقعد خلفي أيمن يمكن امالته كهربائياً مع مسند قدم وكونسول وسطي مع نظام ترفيه معلوماتي خلفي بسعر 5,750$ (21,565 ريال).

أما عن الفئة الأعلى فهي 760i ذات محرك V12 ضخم مزدوج التيربو سعة 6 لتر بسعر بقوة 600 حصان و850 نيوتن.متر مع سعر يبدأ من 158,695$ (595,110 ريال)، حيث يمكن أن يرتفع السعر بعد إضافة عدد كبير من الحزم الاختيارية التي تبدأ بحزمة أوتوبان ذات سعر 4,100$ (15,375 ريال) ذات نظام توجيه محدث وتعليق متكيف، في حين أن حزمة الجو البارد بسعر 750$ (2,815 ريال) تضيف خاصية تشغيل المحرك من بعد وتضيف عدة عناصر تدفئة، كما يوجد حزمة مقاعد خلفية فاخرة بسعر 3,900$ (14,625 ريال).

وتتوفر حزمة M الرياضية لفئات 740i و745e بسعر 3,400$ (12,750 ريال)، ولفئة 750i xDrive بسعر 3,000$ (11,250 ريال)، حيث تضيف عادم عالي الأداء، عجلات مخصصة وعدة لمسات خشبية للداخلية.

هذا ومن المخطط أن يبدأ إنتاج بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 بشهر مارس المقبل، حيث ستصل أولى الطرازات للوكالات العالمية بشهر ابريل.