إصلاح زجاج سيارتك الأمامي سيكلفك 6,000 ريال مستقبلاً

الخليج ٣٦٥ نت – سلط تقرير نيويورك تايمز الضوء على أن انتقالنا لحقبة السيارات الذاتية سيخلف آثارا كبيرة على صيانة السيارات وتكاليفها، ومن أمثلة ذلك الزجاج الأمامي.

تعتمد أنظمة القيادة الذاتية وحماية السلامة المتصلة على البيانات والمدخلات التي تجمعها مستشعرات وكاميرات السيارة لفهم البيئة المحيطة، ويعد الزجاج الأمامي جزء متكامل من تلك الأنظمة.

أنظمة السلامة الحديثة مثل مساعد الحفاظ على المسار وتحذير الاصطدام وفرملة الطوارئ والتحكم الذاتي بالمسافة تطلب معايرة دقيقة ومواءمة؛ وأي انحراف عن المواصفات المطلوبة يؤدي إلى عواقب خطرة محتملة، ولأن الزجاج الأمامي جزء من الأنظمة، فيمكن أن يؤثر عليها وجود شق صغير، وعليه يتطلب تصليح فوري ثم معايرة دقيقة.

وفقا للتقرير، يجب أن تُضبط زوايا إطارات السارة قبل خضوعها لمعايرة الزجاج الأمامي، وهكذا خطوتين يتطلبا معدات معينة وشروط معينة يمكن أن يزيدا من تكاليف استبدال الزجاج الأمامي بسيارة مزودة بالتقنيات المذكورة إلى 1,600$ (6 آلاف ريال) مقارنة ببضعة مئات الريالات حالياً حسب دراسة شركة Safelite، فضلا عن أن الصيانة ستتطلب وقتا أطول.