كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيسان تجهز سيارة اختبارية جديدة لمعرض جنيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحضر نيسان لمعرض جنيف الدولي للسيارات عدد من المفاجئات، منها سيارات اختبارية وإنتاجية، وتصريحات متنوعة، كما تقول الشركة.

تصريح نيسان حول سيارتها الاختبارية يصفها بـ"الجديدة كلياً" لذا ربما تكون شيئاً يلمح لسيارة إنتاجية، يحتمل أن تكون جوك الجديدة كلياً. وعلى منصة نيسان كذلك ستظهر ليف نيسمو RC الكهربائية الرياضية.

سيارات نيسان لن تكون الشيء الوحيد الذي ستأتي بع الشركة إلى المعرض، يل ستدلي بعدد من التصاريح منها ما هو متعلق بشركة نيسان، أو بعالم المواصلات ككل.