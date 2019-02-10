كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف عن سيارتها "سبورتاج 2020" بتحديثات جديدة وتقنيات متطورة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كيا عن سيارتها سبورتاج بتحديثات منتصف العمر رسمياً خلال فعاليات معرض شيكاغو بشكل محسن وتقنيات متطورة.

تأتي سبورتاج 2020 بواجهة أمامية محدثة ومصابيح LED، ومصابيح ضباب ومصدات أمامية وخلفية جديدة، والمصابيح الخلفية معاد تصميمها. داخلية كيا سبورتاج حصلت على تحسين أيضاً، حيث شاشة المعلومات الترفيهية 8 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مقود وفتحات تهوية جديدة، شحن لاسلكي اختياري للهاتف.

تأتي كيا سبورتاج 2020 بمحرك 2.4 لتر GDI قوة 181 حصان وعزم دوران 237 نيوتن متر, أو محرك تيربو 2 لتر GDI قوة 240 حصان وعزم مدوران 352 نيوتن متر يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات بنظام دفع رباعي اختياري.

ومن المتوقع طرح كيا سبورتاج 2020 في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.