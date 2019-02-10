كتب: باسل الحلواني
يبدو أن الصين أصبحت على موعد مع حملات استدعاء السيارات، بعد قيام هيئة الدولة الصينية لتنظيم السوق يوميا بإصدار بيانات لاستدعاء بعض العلامات العالمية بعد اكتشاف وجود عيوب تصنيع بها.
وكان أخر هذه الاستدعاءات، ما أعلنت عنه الهيئة اليوم، عن استدعاء 44 سيارة من طراز "رنج روفر"
وتعهدت الشركة بإصلاح وتغيير الأجزاء المعيبة مجانا لضمان سلامة السير، على أن تشمل خطة الاستدعاء 6
وكانت هيئة الدولة الصينية لتنظيم السوق قد استدعت أمس مايقرب من 48 سيارة من طراز فولكس فاجن، بعد اكتشاف عيب خطير في عدد من الطرازات التي تحمل علامة لامبورجيني، في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر عيب خطير بمحرك "رنج روفر" يتسبب في استدعاء عدد من سياراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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