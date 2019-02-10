عيب خطير بمحرك "رنج روفر" يتسبب في استدعاء عدد من سياراتها

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن الصين أصبحت على موعد مع حملات استدعاء السيارات، بعد قيام هيئة الدولة الصينية لتنظيم السوق يوميا بإصدار بيانات لاستدعاء بعض العلامات العالمية بعد اكتشاف وجود عيوب تصنيع بها.

وكان أخر هذه الاستدعاءات، ما أعلنت عنه الهيئة اليوم، عن استدعاء 44 سيارة من طراز "رنج روفر"

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الرياضية الفارهة، بسبب مخاطر على السلامة في محركاتها، بعدما أتضح وجود بكرات معيبة بداخلها قد تؤدي إلى توقف المحركات، ما يشكل مخاطر أمنية.

وتعهدت الشركة بإصلاح وتغيير الأجزاء المعيبة مجانا لضمان سلامة السير، على أن تشمل خطة الاستدعاء 6

سيارات من طراز "رنج روفر الرياضي"، صنعت خلال الفترة بين 10 إلى 17 أكتوبر عام 2018 ، و38 سيارة من طراز "رنج روفر الرياضي" صنعت بين 10 إلى 19 أكتوبر عام 2018.

وكانت هيئة الدولة الصينية لتنظيم السوق قد استدعت أمس مايقرب من 48 سيارة من طراز فولكس فاجن، بعد اكتشاف عيب خطير في عدد من الطرازات التي تحمل علامة لامبورجيني، في الصين.