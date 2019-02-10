تعرّف على أكثر مايزعج ركاب الطائرات أثناء الرحلة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “نواف الطحيني” المختص في مجال الطيران والمطارات، أن أكثر الأشياء التي تزعج المسافر في الطائرة هو بكاء الأطفال الرضّع أياً كانت الرحلة قصيرة أو طويلة، وكان ذلك ضمن نتائج استفتاء عالمي قامت به “الديلي تلغراف” البريطانية والذي شارك فيه عدد كبير من الركاب.

واحتل “انسداد الأذن” المركز الثاني في الاستفتاء، ويواجه المسافر هذه المشكلة، بسبب الارتفاع والتغير المفاجئ في الضغط الجوي، كما أنها تُعد من الأسباب الرئيسية لبكاء الطفل الرضيع، وذلك طبقاً للمراجع الطبية الخاصة بعلوم وقوانين الطيران.

يُذكر أن بعض شركات الطيران تدرس حالياً خطة مستقبلية على بعض طائراتها، لتخصيص منطقة ومجموعة من المقاعد دون أطفال رضّع، وتستهدف الأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء وينزعجون من بكاء الطفل.