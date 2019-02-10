تويوتا سوبرا TRD الاختبارية تظهر رسمياً بتعديلات للأداء

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت تويوتا سوبرا TRD الاختبارية في معرض أوساكا للسيارات 2019 لإعطاءنا أول نظرة على نسخة الأداء للسيارة الرياضية.

لا نعلم متى سيتم إطلاقها في الأسواق، لكنها تأتي بتحديثات تصميمية وديناميكيا هوائية محسّنة جميعها مظلمة مصنوعة بألياف الكربون بينها المشتت الأمامي، العتبات الجانبية، الناشر الخلفي والجناح الخلفي، مع جنوط ألومنيوم 19 إنش سوداء بإطارات ميشيلان للأداء.

لم تغير تويوتا TRD أي شيء آخر حيث تبقى سوبرا متوفرة في اليابان بمحركات بي ام دبليو 2 لتر تيربو 4 سلندر قوة 194 أو 258 حصان، إلى جانب 3 لتر تيربو 6 سلندر قوة 335 حصان.

مع ذلك لا يمكننا استبعاد تقديم TRD تعديلات على محرك سوبرا في المستقبل، هذا إلى جانب التعديلات التي ستقدمها الشركات عليها والتي يفترض أن تستعرض خلال الخريف في معرض سيما للسيارات 2019.