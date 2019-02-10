كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيا" تطرح نسخة جديدة من "ريو".. مخصصة للطرق الوعرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة كيا موتورز نسخة جديدة من سياراتها الشهيرة "ريو"، مخصصة للطرق الوعرة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ستأتي "Rio X-Line" القادمة بهيكل هاتشباك ، يرتفع عن الأرض بمقدار 190 ملم، وإطارات "185/65R15"، ونظام تعليق خاص يمكنها من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، أنها ستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر، بقوة 100 حصان، ومحرك أكبر سعة 1.6 لتر وقوة 132 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

كما ستزود هذه المركبة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق المكسوة بالثلوج والأتربة، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد.