كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. "فولفو" تسحب عدد من سياراتها من الأسواق الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وكلاء شركة "فولفو" في "موسكو"، سحب عدد من السيارات التي تنتمي إلي العلامة السويدية في الأسواق الروسية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أشار بيان صادر عن الشركة أن عملية السحب ستشمل 1937 سيارة من طراز "S90" و"V90 Cross Coutry" و"XC40" و"XC60" و"XC90"، طرحت في روسيا ما بين يناير وديسمبر 2017.

أما سبب سحب هذه السيارات، فهو اكتشاف أعطال في أنظمتها الإلكترونية تؤدي أحيانا إلى تعطيل ميزة "Volvo On Call"، أو توقف أنظمة الطوارئ وتحديد المواقع في السيارة.

وأوضحت "فولفو" أنها ستتواصل مع عملائها مالكي السيارات التي ستسحب للصيانة في روسيا، وعلى الراغبين بالتأكد من خلو سياراتهم من مثل تلك المشكلات، الدخول إلى موقع "فولفو" الإلكتروني على الإنترنت، وإدخال رمز "VIN" الخاص بالسيارة في حقل خاص.