"الشراكة الأوروبية" تضع السيارات المجمعة محلياً في ورطة

كتب: باسل الحلواني
قال اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن السيارات المجمعة محلياً أصبحت في مأزق، نتيجة انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بعد تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل عليها مطلع العام الجاري، تنفيذاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، وبالتالي أصبح لزاماً على مصنعي السيارات،تخفيض أسعارهم، حفاظاً على المنافسة السعرية.
وأعرب "درويش"، عن تخوفه من توقف بعض المنتجين عن العمل لصعوبة المنافسة مع السيارات الأوروبية، في ظل ارتفاع كلاً من مصاريف التشغيل، وتكلفة استيراد مكونات السيارة من الخارج.
وكان عدداً من مصنعي السيارات، قد أعلنوا خلال الشهر الماضي، عن تخفيضات على أسعار علاماتهم التجارية، عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا قد نمت خلال العام المنقضي بنسبة 29.1%، بعدما وصل إجمالي ما تم بيعه 94.400 سيارة بالمقارنة مع 73.100 وحدة في 2017، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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