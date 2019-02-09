تعرف على العلامة التجارية التي تتصدر مبيعات الـ"بيك أب" في مصر

كتب: باسل الحلواني

شهد سوق السيارات الـ"بيك أب"، منافسة ساخنة بين العلامات التجارية خلال عام 2018، حيث ارتفعت بنسبة 38.9%، بعد أن استطاعت تسليم 23 ألفًا و69 سيارة، مقابل 16 ألفًا،

و604 وحدة مباعة خلال 2017، وفقاً لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وتمكنت علامة شيفورليه "الدبابة"، أن تقتنص المركز الأول في فئة السيارات

الـ"بيك أب"، بعدما تمكنت من بيع19 ألفًا، و415 سيارة.

وبلغت حصة شيفورليه "الدبابة" من السوق حوالي 84% من إجمالى مبيعات، بفارق 75% عن أقرب منافسيها "نيسان"، التي حلت في المركز الثاني بحصة سوقية تقدر بـ9%، بعدما تمكنت من بيع 2171 سيارة.