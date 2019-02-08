كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مرسيدس: الشركة تعمل على سيارة اختبارية مقاومة للحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرسيدس عن عملها على سيارة اختبارية استثنائية من سلسلة سيارات السلامة الاختبارية ESF.

حسب الشركة فإن الحوادث من الناحية النظرية تقع بسب الأخطاء البشرية، وستكون سيارة مرسيدس الاختبارية قادرة على التعلم وتعزيز أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق أيضاً لتأمين سلامة أفضل على الطرق.

يقول رئيس مرسيدس للأبحاث والتطوير Kalennius spilled "سنفعل شيئا في منتصف هذا العام ، لشرح كيف سيبدو مستقبل السلامة".