سوبارو ليجاسي 2020 الجديدة كلياً تدشن رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سوبارو ليجاسي 2020 الجديدة كليا عن نفسها بمعرض شيكاجو للسيارات 2019، لتتحدى كلا من تويوتا كامري وهوندا أكورد ومازدا 6.

وأبرز ما تأتي به السيارة الجديدة هي محرك البوكسر بقوة 260 حصان سعة 2.4 لتر لموديل XT، محرك 2.5 لتر بقوة 182 حصان محدث، نظام معلومات يعتمد شاشة تابلت 11.6 إنش، داخلية أعلى جودة، وتقنيات أمان جديدة.

تغيير غير مرئي

بينما لا يظهر التغير على ليجاسي 2020 عن الموديل السابق، فإن الموديل جديدا كليا بالفعل حيث المصدات العريضة، صندوق السيارة مرتفع، والمرايا الجانبية جديدة، لكن الأهم من ذلك هي موديلات تورينج الجديدة وسبورت المحدثة.

بالنسبة لموديل تورينج فيتمتع بمحرك 2.4 لتر، جلود بالداخلية، أعمدة جانبية سوداء لامعة، كروم على مقابض الأبواب والمرايا الجانبية بالدهان الناعم. بينما يتميز موديل سبورت بمحرك 2.5 لتر كخيار قياسي، إلى جانب المصد الخلفي الحصري، الشبك الأمامي والمرايا الجانبية بطلاء أسود لامع، جناح غطاء الصندوق وإطارات 18 إنش داكنة.

وتشمل الداخلية دواسات ألومنيوم، قماش أحمر على لوحة العدادات وحافة الأبواب والمقاعد وذراع الرافعة والمقود.

ليجاسي الأكثر تطورا

ليس مظهر الداخلية فقط هو المتطور عن أي سيدان متوسطة الحجم، حيث تتميز الداخلية بأجهزة أمان وأنظمة اتصال يمكن التحكم بها بواسطة شاشة لمسية 11.6 إنش بدقة FHD تأتي كخيار قياسي في كل الفئات.

ويضم نظام المعلومات والترفيه العديد من الخدمات بما فيها أنظمة الاتصال أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، البلوتوث، بث الصوت، كاميرا الرؤية الخلفية.

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هذا وتتمتع الموديلات المحدودة وتورينج بمقاعد يمكن تعديلها بـ10 وضعيات مع دعم الظهر وتدفأة، إضافة إلى أن موديلات تورينج تتمتع بمقاعد أمامية مهواة ومقود يدعم التدفأة كخيارات قياسية، وهي متوفرة كخيارات إضافية مع الفئات الأقل.

مزايا أمنية

سوبارو ليجاسي 2020 الجديدة كليا لا تكتفي بأنظمة الأمان النشطة وحسب، بل حسنت من عوامل الأمان السلبية، حيث المنصة الجديدة تقدم نظام التوائية وتعليق أكثر صلابة بنسبة 70%، مرونة جانبية وهيكل فرعي أكثر صلابة بنسبة 100%، مركز جاذبية منخفض، وهيكل يمتص أكثر من 40% من الصدمات الأمامية والجانبية.

وتتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل EyeSight وتوجيه المسار كخيار قياسي، ونظام تقليل تشتت السائق يتوفر كخيار قياسي مع موديلات XT وثانوي مع الموديلات المحدودة، مراقب أمامي، مصابيح ليد الأمامية استجابية للقيادة، نظام الركن العكسي الأوتوماتيكي، مكتشف النقاط العمياء، مساعد تغيير المسار، ومنبه حركة السير الخلفية، ما يجعل سوبارو قادرة على تحقيق 5 نجوم في اختبارات السلامة.

محركات تيربو تتمتع بكفاءة

يتمتع محرك التيربو الجديد بسعة 2.4 لتر وينتج قوة 260 حصان وعزم دوران 375 نيوتن متر، ومع ناقل الحركة Lineartronic CVT يمكنه التسارع من 0 إلى 60 ميل (96 كم) بالساعة خلال 6.1 ثانية، وبالنسبة لاستهلاك الوقود، تتوقع سوبارو استهلاك 9.8 و7.3 لتر لكل 100 كم في المدن والطرق السريع على الترتيب.

كما يوجد محرك بوكسر 2.5 لتر بقوة 182 حصان وعزم دوران 238 نيوتن متر بتسارع من 0 إلى 96 كم بالساعة خلال 8.4 ثانية واستهلاك 8.7 و6.7 لتر لكل 100 كم في المدن والطرق السريعة.

هذا وسيتم إعلان أسعار سوبارو ليجاسي 2020 الجديدة كلياً مع وصول الموديلات إلى الوكالات خلال الخريف القادم.