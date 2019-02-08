كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيسلا ستنشر براءات اختراعها لأجل الحفاظ على البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتنافس الشركات لأجل تطوير تقنياتها والبقاء متقدمة على منافساتها. لكن تيسلا لن تحتكر ابتكاراتها لنفسها.

حسب أخر التصريحات المثيرة لـ إيلون موسك "لن تقوم تيسلا برفع دعاوى براءات الاختراع ضد أي شخص يريد بحسن نية استخدام التقنيات الخاصة بنا". ولكن الرئيس التنفيذي استدرك قائلاً "تم إنشاء تيسلا لتسريع وصول النقل المستدام. إذا قمنا باكتشاف الطريق إلى إنشاء سيارات كهربائية مقنعة، ثم ثمنا بعد ذلك بوضع عقبات الملكية الفكرية وراءنا لمنع الآخرين فإننا نتصرف بطريقة تخالف ذلك الهدف".

من أهداف تيسلا المبنية على هذا القرار تحسين السيارات الكهربائية عالمياً بأقل مجهود، فلن يتطلب الأمير الكثير من الاختبارات من شركات السيارات للتوصل إلى ما توصلت إليه تيسلا، يمكنهم مباشرة الاعتماد على تلك النتائج والبناء عليها.

من غير الواضح حتى الآن ما الذي ستنشره تيسلا وما الذي ستحتفظ به لنفسها، قهي في النهاية لن تنشر كل شيء.