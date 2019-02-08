كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تعلن موعد طرح سيارتها "Passat" الجديدة بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة فولكس فاجن كشف النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Passat خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Passat الجديدة، التي تنتمي للفئة المتوسطة، تطل ببعض الرتوش التصميمية، ويمكنها الآن أن تسير بنظام قيادة آلي جزئي حتى سرعة 210 كلم، كما حصلت السيارة على كشافات Matrix ذكية، ومقود يكتشف وجود القائد باللمس.

وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة محرك ديزل مطور سعة 2.0 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان، كما تتوفر نسخة الدفع الجين Plug-in بقوة 160 كيلووات/218 حصان، والتي تصل إلى مدى سير كهربائي 55 كلم في دورة القيادة WLTP.

ويضم باقي برنامج الدفع مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 88 كيلووات/120 حصان و200 كيلووات/272 حصان.

وأشارت فولكس فاجن إلى أن السيارة الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق خلال أغسطس القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.