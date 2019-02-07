كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز السيارات التي ستطلقها فولكس فاجن هذا العام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فولكس فاجن عن خطتها الانتاجية للسيارات التي ستطلقها خلال عام 2019.

ومن بين أهم السيارات التي ستطلقها هذا العام هو الجيل الثامن من فولكس فاجن جولف ومن المرجح أن يتم اطلاقها في الربع الثالث من عام 2019. أيضاً من ضمن السيارات التي تم تقديمها بالفعل خلال هذا العام هي فولكس فاجن باسات خلال أحداث معرض ديترويت 2019.

كما ستطلق الشركة خلال العام أول سياراتها الكهربائية تحت مسمى ID Hatch بمحرك كهربائي يمكنه من قطع مسافة 550 كم في الشحنة الواحدة. أيضا ستطلق الشركة خلال العام أسرع GTI بقدرة حصانية 286 حصان وبسرعة 246 كم/س تحت مسمى جولف GTI TCR.