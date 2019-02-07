موعد الانتهاء من الجسر الجديد الرابط بين المملكة والبحرين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “عماد المحيسن” مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خلال ندوة عُقدت في جمعية المهندسين البحرينيين بالمنامة، أن 250 جهة وشركة عالمية تقدمت لإنشاء مشروع الجسر الرابط بين المملكة والبحرين وملحقاته. يُذكر أن المشروع حالياً في مرحلة الدراسات الاستشارية، ويتضمن إنشاء سكك حديدية للركاب والبضائع، ستُربط بالسكك الحديدية بالمملكة عن طريق محطة الدمام، ويُتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بعد 9 سنوات تقريباً.

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