كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على سعر "هوندا سيتي" الجديدة المتاحة محليا في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت هوندا مصر السعر الجديد والحالي لسيارة هوندا سيتي المتاحة بالسوق المحلي، حيث بلغ سعر هذه السيارة 369 ألف جنيه، وذلك بعد أن بلغ سعرها 414 ألف جنيه قبل يناير 2019.

جدير بالذكر أن هوندا سيتي المتاحة بالسوق المصري تحمل محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 123 حصان و151 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتم نقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (جر أمامي) عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT، ويستهلك هذا المحرك لتر واحد من الوقود لكل 18.4 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما تبلغ سعة خزان الوقود بهذا الموديل من هوندا 47 لتر.