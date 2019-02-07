بيجو تسعى إلى تصنيع مكونات السيارات في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقائه مع السيد “جان كريستوف كيمار” نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيجو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تطلع الحكومة المصرية للاستثمار المباشر في مصر، وذلك للشعبية الكبيرة التي تحظى بها بيجو في سوق السيارات المصري.

كما أن “بيجو” تسعى للاستثمار وتصنيع مكونات السيارات في مصر؛ تقليلاً من تكلفة التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ووصولاً إلى انتاج مليون سيارة في المنطقة بحلول عام 2025.

يُذكر أن مصر تحتل مركز متقدم في مبيعات سيارات بيجو العالمية في المنطقة، حيث يُعد السوق المصري أحد أكبر الأسواق، نتيجة لموقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي عُقدت مع العديد من الدول العربية والافريقية والعالمية.