فريق هاس يكشف عن سيارته الجديدة باللون الأسود والذهبي (بالصور)

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – كشف فريق هاس المشارك في بطولة الفورمولا 1 عن سيارته الجديدة كليا والتي ستخوض غمار سباقات موسم 2019 في بث حي على الهواء مباشرة من لندن حيث كشف كلا من سائقا الفريق، رومان غروجان وكيفن ماغنوسن الغطاء عن ألوان السيارة الأمريكية VF-19 الى جانب غونتر شتاينر، مدير فريق هاس ووليام ستوري، مدير التنفيذي لشركة مشروب الطاقة “ريتش إنرجي”.

بعد أن أكمل الفريق مشاركته انتهاء موسمه الخامس الخامسة في العام الماضي ، أصبحت هاس على استعداد لبدء العام الجديد بشراكة جديدة مع شركة ريتش إنرجي كراعي رسمي للفريق وهي شركة مشروبات الطاقة والتي تميزت أيضًا بعصر جديد من ألوان الفريق الأمريكي.

“إنها تبدو غاضبة” قالها كيفن ماغنوسين عن السيارة في البث الحي، تبدو أكثرعدوانية عن سابقاتها بتفاصيلها ولونها الأسود والذهبي فلا وجود للون الأبيض والأحمرالان

لا يسعنا الإنتظار حتى نراها في التجارب الشتوية في اليوم الـ 18 من فبراير بأدائها الخارق” بالإيروديناميكية” الجديدة التي شملت تبسيطا في تصميمي الجناحين الأمامي والخلفي وغيرها لجميع سيارات الفورمولا 1 هذا العام.





