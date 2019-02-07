تويوتا لاند كروزر ولكزس LX الجيل القادم تصلان في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا لاند كروزر وتوأمتها الفارهة لكزس LX كلاهما SUV كاملتي الحجم تستندان على المنصة نفسها، وعلى مر التاريخ كانتا شعبيتان للغاية بقطاع SUV الفخم في الخليج وحول العالم، لكنهما لم تحصلا على تحديث كامل منذ 2008، وهو ما سيتغير قريباً كما يبدو.

حيث ذكرت الصحيفة اليابانية Bestcarweb بأن الجيل القادم من السيارتين يقترب تدشينه أمام العالم، على أن تأتيا بمظهر جديد وتقنيات عصرية.

ستستمر لاند كروزر الجديدة كلياً وLX بالاستناد على شاصيه الهيكلة فوق الإطار Ladder-Frame، على أن تتخليا عن محرك بترول V8 ويستبدله محرك بترول V6 هايبرد وهو نفسه المستخدم في لكزس LS500 سيدان، على أن يكون متصلاً بجير أوتوماتيكي 10 سرعات.

فعلياً هذا سيفيد لاند كروزر وLX على الطرق الوعرة، حيث الهايبرد يقدم عزم دوران أفضل، ما يعني بأن مميزاتهما التي لطالما ضحدت الدروب لن تتغير.

هذا وتشير المصادر اليابانية بأن تويوتا لاند كروزر ولكزس LX سيتم تدشينهما في 2020، على أن تصلا كموديل 2021 إلى أسواقنا.