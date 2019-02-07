“بالصور” بابا الفاتيكان انتقل إلى القصر الرئاسي للإمارات في كيا سول

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما عُرف بابا الفاتيكان بالتواضع، حيث أثناء وصوله إلى القصر الرئاسي بالإمارات اختار كيا سول كي تقله إلى وجهته.

وصلت السيارة الصغيرة إلى القصر في موكب من السيارات الكبيرة التي ترافقها خيول الفرسان، إنها أرخص من سبورتاج وهي ثاني أصغر سيارة في مجموعة كيا والتي بدأ تصنيعها عام 2009.

هذه ليست المرة الأولى التي يُشاهد فيها بابا الفاتيكان في كيا سول، ففي أغسطس من عام 2014 ركب إحداهن في رحلة السفر حول كوريا الجنوبية، ومرة أخرى في عام 2015 عندما كان في أوغندا.

كانت النسخ التي استخدمها بابا الفاتيكان في سيول وعنتيبي -والتي شوهدت في أبوظبي- متطابقة إلى حد كبير، فقد كانت جميعًا سوداء اللون.

شوهد كذلك بابا الفاتيكان بانتظام في سيارات هيونداي فضلًا عن فورد فوكس وفيات باندا، وفي ليلة الأحد، عندما وصل البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة -وهي المرة الأولى له في الجزيرة العربية- شوهد وهو يغادر في رحلة أبوظبي الرئاسية في سيارة بيضاء.

انضم إلى الزيارة كذلك الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقد التقى البابا فرانسيس بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الشيخ محمد بن راشد نائب الرئيس وحاكم دبي في القصر الرئاسي لدولة الإمارات.