"هيونداي توسان" تتصدر قائمة أكثر سيارات الـSUV-C مبيعًا بمصر عام 2018

تصدرت سيارة "هيونداي توسان" قائمة أكثر أنواع سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفئة C الأكثر مبيعًا خلال 2018، وذلك بحصة سوقية 19.8% من إجمالي المبيعات، تبعتها في المركز الثاني رينو كادجار بنسبة 11.9%.

وجاءت كيا سبورتاج الجديدة في المركز الثالث بحصة سوقية 11.5% من إجمالي المبيعات، ورابعًا حلت نيسان قشقاي بحصة قدرها 11.1% من المبيعات على أساس سنوي.

واحتلت رينو داستر الفرنسية المركز الخامس بحصة سوقية 9.9%، وسادسًا جاءت شيري تيجو الصينية بنسبة 9.6% من المبيعات، ثم ميتسوبيشي إكليبس التي تعد أحد الفرسان الرابحة في 2018 بواقع 5.0% من المبيعات.

وفي المركز الثامن حلت زوتي T600C بحصة سوقية قدرها 4.3%، وتاسعًا سوبارو XV بنسبة 3.9%، والمركز العاشر كان من نصيب بيجو 3008 التي حازت على 2.3% من إجمالي المبيعات السنوية.

وتقاسم عدد من السيارات الأخرى التي تنتمي إلى علامات تجارية ومناشئ مختلفة في نحو 10.7% من إجمالي مبيعات سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفئة C خلال 2018 المنقضي.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لقطاع السيارات المصري في 2018 ناهزت ما حققة القطاع في عام "التعويم" 2016 الذي وصلت مبيعاته إلى 198.300 وحدة، ذلك قبل أن يصيب السوق حالة من الشلل شبه التام على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة بالأسعار التي تسبب فيها تحرير أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري.