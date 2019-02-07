5 علامات تجارية تتصدر مبيعات السيارات الـ SUV

كتب: باسل الحلواني

حققت السيارات الـsuv، الرياضية متعددة الاستخدامات انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يراها العديد من العلماء الأكثر ملائمة للطرق في مصر.

وخلال العام الماضي تمكنت 5 سيارات suv، من الفئة C، من تصدر مبيعات السيارات الرياضية، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات.

وجاءت هيونداي توسان، في المقدمة بحصة سوقية 19.8% من إجمالي المبيعات، بينما حلت

في المركز الثاني رينو كادجار بنسبة 11.9%.

وتأتي كيا سبورتاج الجديدة في المركز الثالث، بحصة سوقية 11.5% من إجمالي المبيعات، بينما حلت

نيسان قشقاي رابعاً بحصة قدرها 11.1% من المبيعات، واقتنصت رينو داستر الفرنسية المركز الخامس بحصة سوقية 9.9%.