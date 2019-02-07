5 علامات تجارية تتصدر مبيعات السيارات الـ SUV

كتب: باسل الحلواني
حققت السيارات الـsuv، الرياضية متعددة الاستخدامات انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يراها العديد من العلماء الأكثر ملائمة للطرق في مصر.
وخلال العام الماضي تمكنت 5 سيارات suv، من الفئة C، من تصدر مبيعات السيارات الرياضية، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات.
وجاءت هيونداي توسان، في المقدمة بحصة سوقية 19.8% من إجمالي المبيعات، بينما حلت
وتأتي كيا سبورتاج الجديدة في المركز الثالث، بحصة سوقية 11.5% من إجمالي المبيعات، بينما حلت
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