رولز رويس جوست 2021 تظهر اثناء اختبارها في ألمانيا

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت الكاميرات أول صور رولز رويس جوست الجيل القادم قبل أسبوعين، واليوم ظهرت أثناء اختبارها في شوارع مدينة ميونخ الألمانية.

على الرغم من وجود تمويهات كثيفة عليها، إلا أن هناك بعض التفاصيل التي كُشف عنها، حيث السيارة الجديدة تشبه إلى حد كبير تصميم فانتوم الكبيرة خاصة مع مجموعة جديدة من المصابيح النحيلة والشبك مربع الشكل.

يبدو أن هناك تصميم تتميز به خلفية جوست التي تنحدر بشكل انسيابي، ويحتوي هذا النموذج على مصابيح خلفية مؤقتة، ما يشير إلى أنها ستحصل شكل محدّث.

لطالما كانت جوست نوعًا مختلفًا عن فانتوم الكُبرى، ولابد أن تكون النُسخة تحت غطاء التمويه أكثر عصرية من فانتوم وكولينان الحاليتان، فهذا التحديث هو الأول الذي تحصل عليه جوست منذ عشر سنوات، فالنموذج الحالي يعود إلى 2010.

يتوقع الجميع تغيير كبير في التصميم الداخلي للسيارة، ولم يتمكن المصورون من التقاط أي صورة لها، وقد تحدثت رولز رويس عن دخولها عالم السيارات الكهربائية، وقد تقدم جوست بخيار كهربائي بالكامل في المستقبل، ويُرجح أن تأتي بمحرك فانتوم مزدوج التيربو 6.75 لتر 12 سلندر.

هذا ولم تحدد رولز رويس الموعد النهائي لإطلاق جوست في الأسواق، لكن بالنظر إلى أماكن المصابيح ومظهرها الحديث نوعًا ما فإنها قد تدشن خلال 2020.