كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبورجيني لن تنتج أي فئات Superleggera في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن وصلت لامبورجيني هوراكان Evo كتحديث منتصف العمر لـ هوراكان، فقد حان الوقت لتنتج لامبورجيني فئة جديدة تستبدل Superleggera.

في مقابلة مع الرئيس التقني للامبورجيني Maurizio Reggiani فقد أوضح أن فئة سوبرليجيرا “أنتهت” ولكنه أكد أن لامبورجيني تعمل على فئة أداء بحت “لكنها لن تدعى سوبرليجيرا”.

بالنظر إلى تسمية هوراكان Evo والنظر إلى أداءها نجد أنها تقدم أداء أعلى من السابق يحاذي أداء هوراكان Performante، فهل سوف تكون هوراكان Performante Evo هو ما تنوي لامبورغيني الكشف عنه؟ ربما، وقد يعني ذلك أنها تريد أيضاً الرد على بورش.