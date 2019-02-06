جي ايه سي جي اس8 2019 “صور ومواصفات واسعار” GAC GS8

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر جي ايه سي GS8 هي SUV الرائدة في خط إنتاج الشركة الصينية، حيث تتسع لـ 7 ركاب وتقدم إليك وعائلتك تجربة مريحة على الطريق، لذا دعونا نتعرف على مواصفاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري الجميح للسيارات.

تأسست جي ايه سي بعام 1955 وهي سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين وتتعاون مع الشركات العالمية في تصنيع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، لذا فإن GS8 مضمون تقديمها تجربة قيادة يمكننا وصفها بالناضجة وترتقي إلى المنافسة.

تأتي GS8 بأبعاد كبيرة حيث طولها 4.81 متر، عرضها 1.91 متر، ارتفاعها 1.77 متر، قاعدة عجلاتها 2.8 متر، وهي تزن 1,840 كجم وترتكز على جنوط 18 أو 19 إنش.

لدى السيارة متعددة الأغراض تصميم خارجية عصري بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتوحي شخصيتها بالهيبة على الطريق، كما لديها زجاج خلفي معتم يزيد خصوصية الركاب.

تمتاز المقصورة بالبساطة والعصرية بآن واحد، حيث تنجيد المقاعد من الجلد بخيارات ألوان متعددة وزخارف خشبية، ويتوسط الكونسول الوسطي شاشة المعلومات الترفيهية المدمجة بها نظام الملاحة بقياس 10 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يتوفر لوحة شحن لاسلكي للهاتف وزر تشغيل/إيقاف المحرك.

قائمة مميزات جي ايه سي GS8 طويلة منها مكيف هواء ثلاثي المناطق، مقاعد مدفأة ومهواة للسائق والراكب الأمامي، تشغيل عن بعد، مستشعرات ركن، نظام عرض 360 درجة، تعزيز الاتزان الإلكتروني، مثبت سرعة، مساعد بدء السير على الطرق الصاعدة، نظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، نظام التحكم عند النزول من المرتفعات، مساعد الكبح الهيدروليكي، 6 وسائد هوائية و6 مكبرات صوت.

يستمد الطراز الرائد طاقته عبر محرك تيربو 4 سلندر قوة 200 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، ما يتيح له الوصول إلى سرعة قصوى 200 كم/س، على أن يحقق صرفية وقود 12.4 كم/لتر، مع الأخذ بالاعتبار أن خزان الوقود سعته 66 لتر.

هذا وتتاح جي ايه سي GS8 2019 في معارض الجميح للسيارات بسعر يبدأ من من 89,500 ريال.